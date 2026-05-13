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¿Por qué el dólar paralelo se acerca hoy a la cotización del dólar referencial?

Tras la información oficial sobre el retorno de fondos a ahorristas, la urgencia por la divisa extranjera pierde fuerza en las calles.

Ximena Rodriguez

12/05/2026 22:10

Foto: Magnific.
Bolivia

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Actualmente en el mercado nacional se toma como referencia tres tipos de dólares: oficial, referencial y paralelo. De acuerdo con los operadores locales, “la demanda del dólar americano en el mercado paralelo ha disminuido, la razón es porque ha habido un informe del Gobierno nacional indicando que habrá devolución a los ahorristas a partir del mes julio”.

Esta nueva coyuntura ha provocado que la cotización informal se aproxime significativamente a los valores referenciales de las entidades bancarias.

Los librecambistas detallan su realidad actual: “Hoy vendemos a Bs. 10 y compramos con Bs. 9,90; tenemos un margen de utilidad de 10 puntos, lo que en 100 dólares son 10 bolivianos”.

Uno de los librecambistas explicó que “cuando hay compradores de dólares la demanda sube, cuando no hay, el dólar paralelo baja; es sencillamente oferta y demanda”.

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