Reservas de oro de Bolivia suben a primer cuatrimestre, según BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que las reservas en oro del país alcanzaron las 23,5 toneladas al cierre de abril de 2026, lo que representa un incremento de 1,2 toneladas respecto al cierre de 2025, cuando se registraban 22,3 toneladas.

Según el Informe de Operaciones con Reservas en Oro del primer cuatrimestre de 2026, el valor de las reservas auríferas llegó a $us 3.485,9 millones, con un aumento de 12,4%, explicado principalmente por la apreciación del precio internacional del oro y las compras realizadas en el mercado interno.

Oro invertido

Del total registrado, 19,4 toneladas se encuentran depositadas e invertidas en el exterior, mientras que 4,1 toneladas están resguardadas en las bóvedas del BCB. La entidad detalló que parte del oro en el exterior está invertido en bancos internacionales como Deutsche Bank, UBS, Raiffeisen, Toronto Dominion Bank, Standard Chartered y JPMorgan.

Compra de Oro

Durante el primer cuatrimestre, el BCB compró 2,3 toneladas de oro en el mercado interno, equivalentes a USD 335 millones, en el marco de la Ley 1503 y el nuevo reglamento de compra de oro destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

El informe también señala que entre enero y abril de 2026 se vendieron 1,1 toneladas de oro, operación por la que se recibieron USD 169,7 millones. Estos recursos, según el BCB, incrementaron las Reservas Internacionales en divisas.

Además, el BCB mantiene vigentes tres operaciones financieras de venta forward de oro por un total de 6,6 toneladas, equivalentes a USD 737,6 millones, con vencimientos previstos para junio, agosto y octubre de 2026.

Concentración en Oro

Uno de los puntos el cual señala el informe es la elevada concentración del oro dentro de las Reservas Internacionales. El BCB advierte que este metal representa más del 93% del total, situación que genera limitaciones en liquidez y diversificación, además de exponer al país a las fluctuaciones del precio internacional del oro.

En ese marco, la entidad ratificó su criterio de disminuir el porcentaje de oro en la composición de las reservas para fortalecer los activos en divisas, respaldar una política cambiaria más flexible y mejorar la diversificación de las Reservas Internacionales.

Refinación

El documento también menciona que 1,8 toneladas de oro doré fueron enviadas con destino a Dubái para refinación; sin embargo, debido al conflicto bélico en Irán y la suspensión de operaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, el oro permaneció bajo custodia en Toronto, Canadá, y posteriormente fue repatriado a las bóvedas del BCB.

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