Romero: Bolivia mejora su riesgo país, pero la recuperación aún es coyuntural

El analista económico Fernando Romero señaló que Bolivia continúa entre las economías con mayor riesgo para la inversión en la región, aunque destacó una mejora reciente en los indicadores internacionales vinculados al riesgo país.

Romero explicó que el índice EMBI, que mide el riesgo de los bonos soberanos de mercados emergentes, ubicó a Bolivia con 350 puntos básicos al 8 de mayo de 2026, situándola como la cuarta economía más riesgosa para invertir en la región, después de Venezuela, Argentina y Ecuador.

“Evidentemente en los últimos días ha habido una elevación del riesgo país bordeando cerca a los 600 puntos. Esto ha sido una respuesta de los mercados internacionales y también de cierta incertidumbre respecto a la posibilidad del gobierno boliviano de pagar su deuda externa”, afirmó.

Sin embargo, el economista sostuvo que la reciente emisión de bonos soberanos y la obtención de liquides por 1.000 millones de dólares permitieron recuperar la confianza de los mercados internacionales.

“Creo que evidentemente el hecho que se haya llegado a poner en mercados internacionales bonos soberanos y se haya obtenido una liquidez de 1.000 millones de dólares, supone que de nuevo se recupera la confianza y la certidumbre”, señaló Romero.

El analista remarcó que el riesgo país funciona como un indicador que refleja la percepción internacional sobre la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones externas.

“Mientras más alto es ese indicador, significa que existe menos certeza y certidumbre para que el país honre o pague sus obligaciones externas”, explicó.

Romero consideró que la mejora actual responde principalmente a factores coyunturales como el cambio de gobierno, la apertura a mercados internacionales y la cooperación externa, aunque advirtió que aún no existen medidas estructurales consolidadas.

“Eso es algo coyuntural, a la espera de que el gobierno tome medidas estructurales tanto en el ámbito cambiario, monetario y fiscal”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de aplicar reformas orientadas a fortalecer la disciplina fiscal, reducir el gasto estatal, ajustar subvenciones y unificar el tipo de cambio para lograr una mejora sostenible en la economía boliviana.

Asimismo, indicó que la reducción del riesgo país permitiría acceder a créditos internacionales con menores tasas de interés.

“Actualmente nos costaría prestar o dar una prima de riesgo cerca de un 8%, a diferencia de que alguna vez con el riesgo país mucho más alto debíamos pagar inclusive por encima del 20%”, agregó.

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