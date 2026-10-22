¡Sigue subiendo! El dólar oficial mantiene su tendencia al alza este 22 de octubre

El dólar oficial registra una nueva subida y se cotiza en Bs 11,75 para este jueves 22 de octubre, continuando con la tendencia al alza de las últimas jornadas, según la cotización proporcionada del Banco Central de Bolivia (BCB).

La moneda estadounidense acumula tres incrementos consecutivos desde el lunes 19 de octubre, cuando se encontraba en Bs 11,69, hasta alcanzar el nuevo valor de este jueves.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 19 de octubre: Bs 11,69.

Martes 20 de octubre: Bs 11,70.

Miércoles 21 de octubre: Bs 11,73.

Jueves 22 de octubre: Bs 11,75.

Con esta nueva variación, el dólar oficial acumula un incremento de Bs 0,06 desde el lunes.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.