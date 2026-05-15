Eddy Rodríguez, gerente de YPFB Logística, presentó este viernes los resultados de los análisis realizados a la gasolina importada que es distribuida en surtidores de Santa Cruz y aseguró que el combustible cumple con los estándares de calidad establecidos.

“Después de que la Refinería nos entregó los resultados, hacemos la entrega correspondiente y podemos verificar que tanto la gasolina base importada, antes de la mezcla con etanol, como la gasolina Especial Plus, después del proceso de mezcla en la planta de combustibles, están en óptimas condiciones”, afirmó Rodríguez.

Las muestras analizadas fueron extraídas de tanques de almacenamiento de YPFB Logística y de un surtidor de la capital cruceña, como parte de los controles de verificación de calidad.

Desde YPFB señalaron que el informe busca dar certidumbre a la población sobre el estado de los combustibles comercializados, luego de que meses atrás surgieran cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina debido a denuncias de presuntos daños en motorizados.

La estatal petrolera reiteró que los combustibles distribuidos en el mercado nacional cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para su comercialización y consumo.

Mira la programación en Red Uno Play