YPFB retoma despacho de combustible y GLP desde Senkata tras desbloqueo parcial

La estatal despachó 602.000 litros de Gasolina Especial y 18.326 garrafas de GLP luego de la apertura parcial de las vías en la madrugada de este sábado.

Tras el despeje parcial de las carreteras en El Alto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró retomar el despacho de combustibles desde la planta Senkata, enviando 602.000 litros de Gasolina Especial y 18.326 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El volumen fue transportado en 41 camiones cisterna, según el reporte de la Gerencia de Comercialización de la estatal.

“Estas acciones constituyen un acto de extrema irresponsabilidad que genera un riesgo inminente de catástrofe y amenaza directamente la vida de miles de familias del Distrito 8 de la ciudad de El Alto”, advirtió YPFB en un comunicado, en referencia a los bloqueos y fogatas encendidas cerca de las esferas de GLP.

Desde el 7 de mayo, los bloqueos impedían el ingreso de cisternas con carburantes importados, incluyendo diésel y gasolina, afectando la distribución regular de combustibles y el acceso de vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos y brigadas de rescate, además de comprometer los protocolos internacionales de seguridad industrial.

Fogata fuera de planta de Senkata

YPFB exhortó a los responsables de los bloqueos a retirar las fogatas y respetar los perímetros de seguridad, subrayando que la situación sigue siendo crítica y que se requiere garantizar la libre circulación de vehículos de abastecimiento y servicios esenciales.

El despacho parcial de este sábado representa un alivio temporal, pero las autoridades advierten que la normalización completa del suministro dependerá de la apertura sostenida de las vías y del cumplimiento de medidas de seguridad industrial.

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