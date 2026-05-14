YPFB suspende el despacho de cisternas a zonas con bloqueos por seguridad

La estatal petrolera informó que no enviará camiones cisterna a sectores donde se registren bloqueos, debido al riesgo para la integridad de los conductores y las unidades de transporte. El abastecimiento será restablecido 48 horas después de que se levanten las medidas de presión.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comunicó a la población que, por razones de seguridad, no despachará cisternas con combustible hacia sectores donde se registren bloqueos.

Según el comunicado emitido este 14 de mayo de 2026 en La Paz, la determinación responde a que los camiones cisterna no pueden circular ni permanecer en zonas donde existe riesgo para la integridad de los conductores y de las propias unidades de transporte.

Restablecerán el abastecimiento

La estatal petrolera precisó que el abastecimiento de combustible será restablecido 48 horas después de que se levanten los bloqueos en las regiones afectadas.

YPFB agradeció la comprensión de la población e instó a quienes mantienen estas medidas de presión a suspenderlas de inmediato, tomando en cuenta la importancia del abastecimiento energético para las familias bolivianas.

La decisión se da en medio de un escenario de conflictos y bloqueos que afectan la circulación de cisternas y generan preocupación por el suministro de combustibles en diferentes puntos del país.

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