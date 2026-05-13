YPFB suspende temporalmente el servicio de gas domiciliario en Achacachi y Warisata por bloqueos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció este miércoles la suspensión temporal del suministro de gas natural por redes en las localidades de Achacachi y Warisata, debido a los bloqueos instalados en la localidad de Konani que impiden el paso de una cisterna criogénica cargada con Gas Natural Licuado (GNL).

Según un reporte de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de la estatal petrolera, el vehículo transporta 18 toneladas de GNL y tenía como destino la Estación Satelital de Regasificación (ESR) de Achacachi para garantizar el abastecimiento a ambas poblaciones.

“Debido a los bloqueos existentes en la carretera Oruro-La Paz, la cisterna criogénica programada para reabastecer con el producto no ha podido arribar al municipio de Achacachi”, señala el comunicado de YPFB.

Motivos del corte

La empresa explicó que la cisterna partió desde la Planta de GNL de Río Grande, en Santa Cruz, el pasado 3 de mayo y actualmente permanece detenida en Konani, luego de superar previamente el punto de bloqueo en Panduro.

YPFB también informó que, por razones de seguridad, no realizará el despacho de nuevas cisternas hacia sectores donde existan conflictos o bloqueos, debido al riesgo que implica la permanencia y circulación de este tipo de vehículos en zonas inseguras.

La estatal precisó que el abastecimiento podría restablecerse hasta 48 horas después de que se levanten las medidas de presión y se normalice el tránsito vehicular.

La Estación Satelital de Regasificación de Achacachi cumple la función de convertir el GNL nuevamente en estado gaseoso para distribuirlo mediante redes domiciliarias a las familias de Achacachi y Warisata.

Finalmente, YPFB pidió comprensión a la población e instó a no impedir el libre tránsito de cisternas, remarcando la importancia del suministro energético para los hogares bolivianos.

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