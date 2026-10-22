Empacar recibe el Sello de Ecoeficiencia durante el Foro de Economía Circular 2026

A mediodía de este jueves concluyó de manera exitosa el Foro de Economía Circular 2026, evento de gran relevancia empresarial e institucional organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco). En el marco del cierre de esta jornada, la empresa Empacar fue galardonada con el Sello de Ecoeficiencia, una distinción clave que premia sus avances y compromisos en materia de sostenibilidad ambiental.

El encuentro reunió a diversos representantes del sector productivo para abordar uno de los desafíos globales más apremiantes: la transición hacia la economía circular como un motor habilitador para la acción climática, la descarbonización y la integración a los nuevos mercados de carbono.

Un reconocimiento a las buenas prácticas ambientales

El Sello de Ecoeficiencia otorgado a Empacar destaca aquellas gestiones industriales que logran traducir la responsabilidad ambiental en indicadores reales de eficiencia operativa.

Sobre el significado de esta distinción, Julio Silva, director de Fundares Cainco, explicó el impacto que tiene este incentivo dentro del ecosistema empresarial.

"El Sello es una forma de reconocer a las prácticas ambientales que hacen las empresas que se traducen en eficiencia. Muchas empresas hacen cosas positivas por el medio ambiente, pero no logran visibilizarse. Este sello lo que hace es reconocer esas buenas prácticas para que sean un ejemplo para otras empresas, pero además oportunidades de seguir mejorando. Es un desafío para otras empresas, es una forma de ordenar la manera en que yo hago mi actividad en beneficio del medio ambiente, pero además que sea reconocido y que tenga esa visibilidad", explicó Silva.

El Foro de Economía Circular 2026 de Cainco cerró con un balance altamente positivo, consolidándose como una plataforma estratégica para debatir perspectivas de futuro, innovaciones en gestión de residuos e integración de procesos productivos sostenibles que van mucho más allá del reciclaje tradicional.