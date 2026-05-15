Grupo Kuljis apuesta por su nuevo canal de Streaming Xona

La industria de los medios en Bolivia marcó un hito con el lanzamiento oficial de XONA Streaming. Durante el evento que contó con la presencia del director del Grupo Kuljis, además de los socios estratégicos, que respaldan esta propuesta tecnológica y sus principales marcas.

Previamente al brindis, Ivo Kuljis, CEO del grupo Kuljis, expresó su profunda emoción por la calidad y el gran trabajo de todo el equipo de este nuevo medio. Asimismo, destacó que el proyecto ha sido creado con el firme propósito de servir a la comunidad, estimulando el deporte, la cultura, la fraternidad y la humanidad.

Por su parte, Yessica Kuljis, vicepresidente ejecutiva de Red Uno, lideró el discurso central de la noche, destacando que el nacimiento de la plataforma responde a un proceso de evolución natural. "En Red Uno siempre hemos creído en la reinvención y en el valor de asumir desafíos", afirmó.

Respuesta a las nuevas audiencias

La propuesta central busca conectar de forma directa con los espectadores contemporáneos que exigen formatos más dinámicos y reales. Kuljis enfatizó que XONA es una respuesta directa a las tendencias actuales de consumo, donde las audiencias priorizan la cercanía, la interacción y la autenticidad.

Para cumplir con este objetivo, el canal se presenta como un ecosistema vivo sustentado por un equipo de profesionales que dan alma al proyecto. La vicepresidente agradeció el compromiso de creadores, productores y conductores que hicieron posible plasmar esta visión corporativa en el mercado nacional.

La mayor inversión tecnológica del país

En términos técnicos, el proyecto se consolida de forma contundente como el despliegue de infraestructura y capital más importante en la historia del streaming boliviano. La estética y el nivel profesional alcanzados superan los estándares previos de la producción local para ofrecer herramientas globales de vanguardia.

Las marcas aliadas contarán con un soporte tecnológico de última generación diseñado específicamente para potenciar su visibilidad en el competitivo mercado digital. "Lo que ven a su alrededor es el resultado de la mayor inversión en streaming del país", puntualizó Yessica Kuljis en su intervención.

Infraestructura con estándares globales

El canal de streaming más grande y avanzado de Bolivia opera en un estudio propio que supera los 200 metros cuadrados de construcción. El espacio cuenta con equipamiento de nivel cine gracias a la incorporación de cámaras robóticas y un aislamiento acústico absoluto en todas sus áreas.

El centro de control principal optimiza un sistema de iluminación especializado y automatizado que cuenta con más de 500 metros de tiras LED. Asimismo, una unidad móvil equipada garantiza la capacidad de trasladar toda la calidad técnica del estudio hacia exteriores para transmisiones en tiempo real.

Con este lanzamiento, XONA Streaming enciende oficialmente sus pantallas para liderar la transición hacia la televisión digital interactiva en el país. El respaldo empresarial del Grupo Kuljis asegura la sostenibilidad de una plataforma que ya marca el inicio de una nueva era.

No te pierdas la programación:

DESPROGRAMADOS: El espacio juvenil más irreverente y divertido del streaming. Un programa sin filtros donde Nicole Gutierrez, Ciara Crapuzzi, Guillermo Nuñez y Samuel Prado rompen las reglas con pura energía. (Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:30).

PURA DATA SIN FILTRO: Tendencias, cultura digital y el pulso de las redes. Alejandro Serrate, Tito Larenti, Khaterine Mendez y Eugenia Redín convierten lo viral en una conversación dinámica. (Martes y jueves de 13:00 a 15:00).

PULSO: La vida cotidiana desde una perspectiva distinta. Reflexión, humor inteligente y debate práctico junto a Daniel Ardiles, Paula Ibañez, Susana Rivero y Camila Pacheco. (Lunes a viernes de 11:00 a 13:00).

MINUTO A MINUTO: ¡La cancha en tu pantalla! El análisis más completo y la pasión del juego con Daniel Pérez, Tania Rivero, Fabiane Moreno y Gustavo Fuss. (Lunes a domingo de 16:30 a 18:30).

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