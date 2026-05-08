Powerade presenta la campaña “Dale Power a tu destino” para la FIFA World Cup 2026

Powerade, una marca de The Coca-Cola Company, anunció el lanzamiento de su campaña para la FIFA World Cup 26™, “Dale Power a Tu Destino”. Este movimiento global inspira a los atletas a tomar el control de su rendimiento a través de la preparación y una hidratación adecuada. La nueva plataforma de Powerade celebra la idea de que el destino de un atleta no se deja al azar, sino que se construye con preparación, esfuerzo y determinación. La campaña destaca cómo Powerade impulsa a los atletas en todos los niveles para hacer el trabajo, aprovechar su momento y convertir el esfuerzo en legado.

“En Powerade, creemos que Darle Power a tu Destino, significa elegir estar listo cuando más importa”, dijo Manolo Arroyo, EVP y Chief Marketing and Customer Commercial Officer de The Coca-Cola Company. “‘Darle Power a Tu Destino’ para la FIFA World Cup 26™ se basa en la creencia de que el destino se construye con preparación, disciplina y enfoque.”

Powerade es la bebida deportiva oficial de la FIFA World Cup 26™, manteniendo hidratados a los atletas en cada momento dentro del campo de juego. Nuevas piezas creativas y contenido en redes sociales presentarán tanto a atletas cotidianos como de élite, incluyendo a las estrellas globales del fútbol Lamine Yamal y Rodrygo Goes.

La campaña “Dale Power a tu destino” de la Copa Mundial de la FIFA 26™ se activará en varios países de América Latina y a Bolivia llega acompañada de dos nuevos sabores exclusivos: Ataque Citrus Kick, con un perfil ácido y vibrante, con notas de limón y naranja; y Contraataque Cool Citrus, con toques de hibisco que aportan un perfil más fresco y ligeramente floral. Ambos están enriquecidos con vitamina B12. La propuesta se complementa con experiencias y activaciones especiales.

La campaña y plataforma de Powerade se destacarán a través de una iniciativa única y un proyecto nunca antes visto, que busca celebrar y resaltar a las personas y los lugares donde se forjan las grandes estrellas del fútbol, e involucrará a las mayores leyendas del fútbol, comunidades locales, artistas y mucho más.

La nueva pieza principal de la campaña es un homenaje al esfuerzo, celebrando la dedicación, la concentración y la convicción que transforman a los jugadores en leyendas. El film destaca momentos extraordinarios donde el trabajo, la preparación y la fe que los atletas invierten en su juego se convierten en poderosos tributos culturales que honran su dedicación.

Con atletas de Corea del Sur, México, Estados Unidos y España, el film presenta momentos heroicos reinterpretados como obras de arte, como murales, mosaicos y esculturas en estilos propios de sus culturas. Cada pieza se convierte en un testimonio de cómo la preparación se encuentra con el rendimiento, encarnando la creencia de Powerade de que estar listo puede transformar la ambición en un legado duradero.

“Mi sueño es jugar una FIFA World Cup™, y haré lo que siempre hago: jugar con alegría y darlo todo”, dijo Lamine Yamal. “Powerade me ayuda a rendir al máximo y a estar listo cuando más importa.”

Rodrygo Goes agregó: “Como atletas, entrenamos para los momentos que nos definen. Cuando la adversidad aparece en tu carrera, se trata de tomar el control y liderar tu regreso: esa es la verdadera definición de ‘powering your fate’. Esto implica tener la disciplina, la mentalidad y la hidratación necesarias para seguir avanzando y volver al campo. Estoy muy orgulloso de asociarme con Powerade, que me apoya en mi recuperación para estar listo para el próximo momento decisivo.”

La campaña global integrada de Powerade para la FIFA World Cup 26™ abarcará redes sociales, medios digitales, vía pública, televisión y contenido OLV, además de presencia destacada en estadios, innovaciones de producto por tiempo limitado, activaciones inmersivas para fans y más. El contenido dedicado en redes sociales también destacará a Lamine Yamal y Rodrygo Goes, ofreciendo una mirada detrás de escena a los rituales de preparación y la mentalidad que impulsan su rendimiento.

Powerade continúa innovando en sus elementos de Field of Play (FOP) en colaboración con FIFA, ampliando su portafolio que incluye conservadoras y estaciones de hidratación de marca. Además, lanzará botellas deportivas edición limitada firmadas por Lamine Yamal y Rodrygo Goes, disponibles para los consumidores a través de promociones seleccionadas.

Powerade también se asocia con el reconocido artista de retratos urbanos Devon Rodriguez. Conocido por capturar momentos humanos auténticos, Rodriguez colaborará con atletas de élite y emergentes para inmortalizar sus actuaciones más emblemáticas en un lienzo único: las botellas deportivas de Powerade. Esta iniciativa transforma cada botella en un poderoso testimonio personal de la preparación y el esfuerzo que definen el camino de un atleta.

La campaña global “Dale Power a Tu Destino” fue creada por WPP Open X, liderada por AKQA y apoyada por EssenceMediacom, Ogilvy, VML y la agencia de talento 22Ventures.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una compañía total de bebidas con productos vendidos en más de 200 países y territorios. El propósito de la compañía es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Comercializa múltiples marcas multimillonarias en diversas categorías de bebidas a nivel global. Su portafolio de bebidas gaseosas incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. Sus marcas de agua, bebidas deportivas, café y té incluyen Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak y Ayataka. Sus marcas de jugos, lácteos con valor agregado y bebidas de origen vegetal incluyen Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y AdeS.

La compañía continúa transformando su portafolio, reduciendo el azúcar en sus bebidas y lanzando productos innovadores. Busca impactar positivamente la vida de las personas, las comunidades y el planeta mediante la reposición de agua, el reciclaje de envases, prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de emisiones de carbono en toda su cadena de valor. Junto con sus socios embotelladores, emplea a más de 700,000 personas, generando oportunidades económicas en comunidades locales de todo el mundo. Para más información, visita www.coca-colacompany.com y síguenos en Instagram, Facebook y LinkedIn.

Mira la programación en Red Uno Play