XONA Streaming: Así arrancó la nueva era del contenido digital que ya está al aire

Este viernes 8 de mayo, a las 18:00, se encendieron oficialmente las pantallas de XONA Streaming, marcando el inicio de una nueva era para el entretenimiento en Bolivia. La transmisión de lanzamiento se pudo seguir en vivo a través de su canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@xonastreaming/live), conectando a miles de espectadores con esta propuesta innovadora.

Este proyecto se consolida como la primera casa de streaming puro en territorio nacional con una infraestructura diseñada exclusivamente para el entorno digital. El despliegue inicial permitió observar la calidad de las cámaras inteligentes y un sistema de iluminación que compite con estándares internacionales.

Infraestructura de nivel internacional

El estudio principal cuenta con más de 200 metros cuadrados de construcción equipados para optimizar cada detalle de video y audio en tiempo real. Resaltan los más de 500 metros de tiras LED que otorgan una identidad visual única y dinámica a los diferentes escenarios presentados.

Un equipo de más de 50 especialistas trabaja detrás de escena para garantizar que cada minuto de emisión cumpla con las expectativas del público actual. Esta estructura logística permite que la plataforma rompa con los esquemas tradicionales de la televisión convencional para enfocarse en la interactividad.

Contenido diverso y constante

La oferta programática que ya se disfruta al aire incluye cuatro espacios diarios que cubren desde noticias y actualidad hasta deportes y entretenimiento. Estas producciones se emiten de lunes a domingo, asegurando una presencia constante en la vida digital de los seguidores de la marca.

Durante este arranque oficial se revelaron finalmente los rostros de los conductores encargados de liderar cada una de las franjas horarias. Con este hito, se marca el comienzo de una etapa donde la producción nacional busca conquistar el competitivo mercado del streaming global.



La coordinadora general, María José Jiménez, afirmó que este espacio ha sido diseñado para que la gente se sienta plenamente identificada con quienes están en el estudio. "Xona es el nuevo hogar de todas las personas que nos ven y los vamos a acompañar día a día", aseguró la ejecutiva durante la inauguración.

No te pierdas la programación:

DESPROGRAMADOS: El espacio juvenil más irreverente y divertido del streaming. Un programa sin filtros donde Nicole Gutierrez, Ciara Crapuzzi, Guillermo Nuñez y Samuel Prado rompen las reglas con pura energía. (Lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 20:30).

PURA DATA SIN FILTRO: Tendencias, cultura digital y el pulso de las redes. Alejandro Serrate, Tito Larenti, Khaterine Mendez y Eugenia Redín convierten lo viral en una conversación dinámica. (Martes a jueves de 13:00 a 15:00).

PULSO: La vida cotidiana desde una perspectiva distinta. Reflexión, humor inteligente y debate práctico junto a Daniel Ardiles, Paula Ibañez, Susana Rivero y Camila Pacheco. (Lunes a viernes de 11:00 a 13:00).

MINUTO A MINUTO: ¡La cancha en tu pantalla! El análisis más completo y la pasión del juego con Daniel Pérez, Tania Rivero, Fabiane Moreno y Gustavo Fuss. (Lunes a domingo de 16:30 a 18:30).

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