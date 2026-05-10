10 de mayo: Día del Periodista Boliviano, entre desafíos y la búsqueda de ética, verdad y libertad

Este domingo 10 de mayo, Bolivia conmemora el Día del Periodista en un escenario complejo, marcado por la transición política, la presión de las redes sociales y la necesidad urgente de retornar a las raíces éticas del oficio. Destacados representantes del gremio coinciden en que, frente al auge de la desinformación, la única salida es un periodismo de servicio, verificado y valiente.

Libertad de prensa: Un derecho bajo asedio

Para Zulema Alanes, periodista y expresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), el país atraviesa un momento crítico en cuanto a garantías para el ejercicio informativo.

"Estamos saliendo de un ciclo muy represivo para el trabajo de la prensa y hay una institucionalidad que todavía no se acomoda para garantizar plenamente el ejercicio de la libertad de expresión", afirma Alanes.

La periodista denunció que la policía actual no actúa como garante de la seguridad de los trabajadores de la prensa, especialmente en contextos de conflictividad social. Ante esto, propone un refugio en la normativa vigente: "Nos obligan a activar mecanismos de autorregulación y a sujetarnos a los principios que establece la Ley de Imprenta".

Por su parte, Marco Antonio Curi Melgar, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC), define al periodismo sólido como aquel que es "fundamental para el funcionamiento de una sociedad libre y democrática, caso contrario, se viviría en el oscurantismo".

El combate contra la desinformación y el "espectáculo"

Uno de los puntos de mayor convergencia entre los expertos es la diferencia entre el periodismo profesional y la corriente de contenidos digitales carentes de rigor. Alanes es tajante al respecto: "No creo yo en el denominado periodismo ciudadano que por estar presente en un hecho cree que está informando. Nosotros garantizamos un periodismo con una información contextualizada y verificada para diferenciarnos de esta gran corriente de influencers o TikTokers".

En la misma línea, el reconocido periodista Johnny Nogales advierte que la velocidad de las redes sociales muchas veces sacrifica la seriedad ante la falta de profundidad. "El periodismo no debe convertirse en militancia, pero tampoco en espectáculo. La credibilidad sigue siendo el patrimonio más importante de un periodista", sostiene.

Para Curi Melgar, el desafío es existencial y tecnológico: "Que la tecnología sea para realizar un trabajo más eficiente y no para que con el boom de las redes sociales prolifere la desinformación con algún interés económico o político".

Independencia y calidad investigativa

La fragilidad económica y la falta de profundidad son tareas pendientes en la agenda local. Curi Melgar enfatiza que la vulnerabilidad financiera de los medios "dificulta la producción de periodismo de investigación de alto nivel" y hace un llamado a los dueños de empresas periodísticas para que garanticen la seguridad y las herramientas necesarias de sus trabajadores.

Nogales añade que es vital elevar la calidad del debate público y fortalecer la investigación para mantener la independencia: "Es necesario mantener mayor independencia, especialmente frente al poder político y económico. Hay que evitar el sensacionalismo".

Mensaje a las nuevas generaciones: "El mejor oficio del mundo"

Pese a los obstáculos, la vocación permanece intacta. Los tres referentes coinciden en que la formación ética es la principal condición para quienes hoy se integran al oficio.

Honestidad intelectual: "Que no pierdan el ímpetu... el periodismo es tener el valor de decir la verdad incluso cuando resulte incómoda", señala Nogales.

No a la primicia vacía: Curi advierte que "muchas veces por buscar primicias se cae en la desinformación", instando a los jóvenes a ser "la voz de los que no tienen voz" y a nunca venderse al poder.

Pasión y compromiso: Alanes retoma a García Márquez para recordar que el periodismo debe disfrutarse desde el servicio. "Tenemos que ser capaces de que el periodismo siga siendo el mejor oficio del mundo... haciendo un trabajo apegado a los principios éticos y fundamentalmente al servicio de la gente".

En este 10 de mayo, la consigna del periodismo boliviano parece clara: en un mundo saturado de ruido digital y presiones externas, la ética y la verificación son las únicas herramientas para garantizar el derecho ciudadano a estar bien informado.

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