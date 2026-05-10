Rosa Solá: Cronología del atroz feminicidio que conmocionó Santa Cruz

El hallazgo ocurrió la mañana del 5 de mayo, cerca de las 11:00, en la zona de La Angostura, en Santa Cruz. Un poblador que ingresaba a su propiedad se topó con una escena difícil de asimilar: restos humanos carbonizados, sin cabeza y aún con fuego activo. La alerta se propagó de inmediato entre los vecinos, mientras la Policía activaba los primeros operativos en el lugar.

Un día después, el 6 de mayo, los resultados forenses comenzaron a revelar la dimensión del crimen. La autopsia determinó que la víctima era una mujer que además de ser quemada y decapitada, presentaba al menos 20 heridas punzocortantes en el torso.

El informe estableció como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre. Además, se confirmó que la víctima se encontraba en los primeros meses de embarazo.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, señaló que existían indicios de que el cuerpo fue trasladado en un vehículo y mencionó una hipótesis preliminar.

“De acuerdo a la investigación y la experiencia de los investigadores presumimos que el caso fue por un tema sentimental, aunque no se descartan otras hipótesis”, declaró.

En la escena del crimen se recolectaron elementos que empezaron a construir el rompecabezas: cuatro anillos de bisutería, un edredón y una frazada, que habrían sido utilizados para envolver el cuerpo; además se tomaron sus huellas dactilares.

El 7 de mayo llegó uno de los avances clave del caso. Las autoridades lograron identificar a la víctima como Rosa del Carmen Solá, nacida en 1982.

El fiscal José Tarqui explicó que la identificación fue posible gracias a información del SEGIP y al análisis de una mano que no llegó a carbonizarse. En paralelo, comenzó a reconstruirse la vida de la mujer: cantante en una agrupación musical y asistente legal en Santa Cruz. En el ámbito artístico era conocida como “Rosita Solá”, que interpretaba música tropical.

Caen los autores

8 de mayo, el caso dio un giro con las primeras aprehensiones. La Policía detuvo a Jhon B.R.T., de 23 años, pareja de la víctima, y a Sergio Javier A., de 21 años. Ambos fueron interceptados cuando se movilizaban en el vehículo de la mujer, el mismo que fue secuestrado como parte de la investigación.

De acuerdo con los primeros indicios, los implicados habrían compartido bebidas alcohólicas con la víctima antes del hecho. Luego, según la versión policial, el cuerpo habría sido trasladado dentro de una caja de cartón hacia una propiedad en la zona de La Angostura.

“Ambas personas son los posibles autores de este hecho; ambos sacaron una caja grande de cartón que fue cargada a un vehículo blanco de propiedad de la víctima y lo trasladan a una propiedad privada”, explicó el comandante Gómez.

Con el avance de las investigaciones, la justicia determinó la detención preventiva de los dos implicados en el penal de Palmasola por el delito de feminicidio. Mientras tanto, el principal sospechoso optó por guardar silencio en su declaración, y el otro negó participación pese a los indicios recolectados.

Familiares piden justicia

Pero el caso aún no está cerrado. Las fuerzas del orden continúan buscando una parte fundamental del cuerpo: la cabeza de la víctima, que hasta ahora no ha sido hallada.

En medio del dolor y la incertidumbre, la familia de Rosa del Carmen Solá llegó a Santa Cruz para exigir justicia y la entrega íntegra de los restos.

“Pedimos que aparezca la cabeza de mi mamá, solo quiero llevarme a mi mamá a La Paz; no queremos llevarla así, queremos llevarla completa”, expresó una de sus hijas, mientras pedía que el caso no quede impune ni incompleto.

La familia también lanzó un pedido directo al entorno del principal acusado, apelando a la verdad: “Si me está viendo, por favor, usted es mamá y puede hacer que su hijo hable”.

El caso, sigue bajo investigación mientras la búsqueda de los restos faltantes mantiene en vilo a las autoridades y a la familia.

Mira la programación en Red Uno Play