Alerta por virus Andes: Canadá bajo vigilancia tras brote letal vinculado a Sudamérica

La Directora de Salud Pública de Canadá, la Dra. Joss Reimer, confirmó hoy que las autoridades sanitarias están rastreando a diez ciudadanos canadienses que podrían haber estado expuestos al virus Andes, una cepa de hantavirus que ha causado un brote mortal en el océano Atlántico.

El foco de la emergencia se sitúa en el crucero de bandera neerlandesa MV Hondius, donde se han reportado ocho casos positivos, de los cuales tres han resultado fatales. Según la investigación preliminar, se cree que el "paciente cero" contrajo el virus mientras viajaba por Sudamérica antes de embarcar en la nave.

Seguimiento exhaustivo en tierra y mar

De los diez canadienses bajo observación, el panorama se divide en tres grupos críticos:

En el crucero: Cuatro personas permanecen a bordo del MV Hondius. El barco, que transporta a más de 140 pasajeros asintomáticos, tiene previsto atracar este domingo en las Islas Canarias (España) , frente a las costas de África, donde serán recibidos por funcionarios consulares.

Viajeros aéreos: Seis canadienses ya se encuentran en su país. Dos de ellos regresaron desde el crucero antes de que la OMS detectara el brote el pasado 2 de mayo. Otros cuatro habrían tenido contacto con personas sintomáticas en vuelos hacia Johannesburgo y otras rutas internacionales.

Aislamiento preventivo: Los afectados en provincias como Ontario, Quebec y Alberta se encuentran asintomáticos y bajo estrictas órdenes de aislamiento hasta que pase el periodo de riesgo.

¿Qué es el virus Andes y por qué preocupa?

A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes —identificado originalmente en Argentina y Chile— es la única cepa conocida capaz de transmitirse de persona a persona, aunque de forma limitada.

"El virus Andes se encuentra en Sudamérica, no en Canadá", aclaró la Dra. Reimer, intentando calmar a una población aún sensible tras la pandemia de COVID-19. "El riesgo de una nueva pandemia es bajo. El hantavirus no se propaga con la facilidad del coronavirus y no esperamos una transmisión comunitaria dentro de Canadá".

Recomendaciones y contexto

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite habitualmente cuando los seres humanos inhalan partículas de orina, heces o saliva de roedores infectados. Aunque el riesgo para la población general es bajo, la ministra de Salud, Marjorie Michel, instó a la ciudadanía a evitar el contacto con roedores y extremar la limpieza en áreas que puedan estar contaminadas.

Por ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) monitorea la situación de cerca, advirtiendo que podrían aparecer más casos en las próximas semanas debido al periodo de incubación, aunque descartan que el brote escale a una epidemia global.

Con información de los portales CBC, CP24 y Global News.

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