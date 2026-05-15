Las imágenes parecen sacadas de una película de suspenso político o de una distopía futurista, pero ocurrieron esta semana en el Parque de Belén, en Medellín (Colombia). Abelardo de la Espriella, un mediático abogado que busca la presidencia de Colombia, ha causado un terremoto en redes sociales tras presentarse en un mitin masivo protegido por un despliegue de seguridad sin precedentes.

Un búnker sobre la tarima

El candidato, conocido por su estilo frontal y sus posturas de derecha —afín a figuras como Donald Trump y Javier Milei—, se dirigió a una multitud que ondeaba banderas tricolores desde el interior de una cabina de vidrio blindado. Pero el cristal no era todo; el dispositivo de seguridad incluyó chaleco antibalas y mantas balísticas portadas por su equipo, escudos blindados desplegados por más de 30 hombres armados y sistemas antidrones para vigilar el espacio aéreo del evento.

¿Amenaza real o estrategia de marketing?

La impactante imagen dividió a la opinión pública global. De la Espriella sostiene que su vida corre peligro inminente. Recientemente denunció un presunto plan para asesinarlo mediante un francotirador, e incluso señaló la supuesta implicación de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aunque dicha entidad ha negado los hechos y le ha exigido pruebas.

En las plataformas digitales, el debate está encendido:

Los defensores: Aseguran que en un país con la historia de violencia de Colombia, ninguna precaución es excesiva. "Es la única forma de sobrevivir al comunismo" , comentan algunos usuarios.

Los críticos: Argumentan que se trata de una "movida política" para victimizarse y ganar puntos en las encuestas, donde actualmente ocupa el segundo lugar, detrás del oficialista Iván Cepeda.

Rumbo a unas elecciones de alto voltaje

A medida que se acerca la jornada electoral del 31 de mayo, el clima en Colombia se vuelve más tenso. De la Espriella, quien promueve el libre mercado y el uso de militares para combatir el narcotráfico, ha dejado claro que no suspenderá sus actividades.

Con las encuestas vaticinando que no habrá un ganador en primera vuelta, este tipo de actos "blindados" prometen seguir siendo el centro de la conversación, convirtiendo la campaña colombiana en una de las más vigiladas (y comentadas) de la región.

Con datos de Infobae, noticiasvenezueladice y RC.

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