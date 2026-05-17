Coche embiste a una multitud en Italia: al menos ocho heridos y un detenido

Un coche embistió este sábado a una multitud en la ciudad de Módena, al norte de Italia, dejando al menos ocho personas heridas, varias de ellas en estado grave, según reportes de medios internacionales y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo subió a gran velocidad a la acera, atropelló a varios peatones y posteriormente terminó estrellándose contra el escaparate de una tienda. Testigos señalaron que el conductor habría intentado escapar del lugar tras el impacto.

El sospechoso fue identificado por reportes locales como un hombre de 31 años, ciudadano italiano de origen norteafricano. Tras salir del vehículo, habría intentado huir portando un cuchillo, pero fue perseguido por ciudadanos y posteriormente detenido por la Policía. Algunas versiones señalan que intentó atacar a una persona durante la fuga, aunque las autoridades aún investigan los detalles del hecho.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, calificó el episodio como un hecho “muy grave” y agradeció la valentía de las personas que ayudaron a detener al conductor.

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un acontecimiento muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, manifestó.

Las autoridades italianas mantienen abierta la investigación para determinar si el atropello fue intencional, si estuvo vinculado a problemas de salud mental u otras circunstancias. De momento, no se reportaron fallecidos, aunque algunos heridos fueron trasladados en estado crítico a hospitales de Módena y Bolonia.

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