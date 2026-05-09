La violencia contra el periodismo regional en Colombia ha cobrado una nueva víctima. Este viernes, una comisión humanitaria recuperó el cuerpo sin vida de Mateo Pérez Rueda, un joven periodista y líder social de 23 años que se encontraba desaparecido desde el pasado martes 5 de mayo.

Pérez Rueda, quien dirigía la revista digital El Confidente, desapareció en la vereda El Palmichal, en el municipio de Briceño, mientras realizaba labores de reportería sobre los intensos combates que azotan esa zona rural del departamento de Antioquia.

El responsable y el contexto del crimen

El cuerpo del comunicador fue entregado a la comisión por integrantes del Frente 36, una estructura disidente de las antiguas FARC. Según confirmó el presidente de la Nación, Gustavo Petro, el asesinato fue ejecutado específicamente por una facción liderada por Jhon Edison Chalá Torrejano, alias "Edison Chalá", del frente Darío Gutiérrez.

El mandatario enfatizó que este grupo criminal se encuentra actualmente fuera de cualquier proceso de negociación de paz con el Gobierno y se dedica principalmente a actividades de minería ilegal de oro en la región.

Una voz para las comunidades silenciadas

Mateo Pérez Rueda no solo era periodista, sino también estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Desde la fundación de su medio en la etapa escolar, se dedicó a visibilizar la corrupción administrativa y los riesgos que enfrentan las comunidades de municipios como Yarumal y Briceño debido al control de grupos ilegales.

Debido a su labor informativa sobre economías ilícitas, Pérez ya había enfrentado presiones legales y amenazas. Su asesinato eleva a 57 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2026.

Reacciones y estado de alerta

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó enérgicamente el hecho, señalando que Antioquia es uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio periodístico, acumulando 22 crímenes de este tipo desde 1977.

Procuraduría General: El Procurador Gregorio Eljach calificó el acto como un "ataque frontal a la democracia" y exigió justicia inmediata.

Defensoría del Pueblo: Ha mantenido alertas tempranas (AT 013/25 y 019/25) para Briceño, advirtiendo que la disputa entre el Frente 36, el Clan del Golfo y las Guerrillas Campesinas mantiene a la población civil en un riesgo inminente de desplazamiento y homicidios.

La FLIP y organizaciones internacionales de prensa han hecho un llamado urgente al Gobierno colombiano para implementar políticas reales de protección a los periodistas regionales, quienes hoy trabajan en zonas de guerra bajo condiciones de total vulnerabilidad.

Con información de Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Procuraduría General de la Nación..

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