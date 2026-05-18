El "Lobo con piel de cordero": El falso rescatista que adoptaba gatos para torturarlos

La Justicia argentina investiga uno de los casos de crueldad animal más perturbadores de los últimos años. Adriel Santiago Caminos Ortega, un cocinero oriundo de Santa Cruz, fue imputado por al menos 16 causas de maltrato y asesinato de gatos, cometidos bajo un patrón de engaño y perversión que conmocionó a la opinión pública.

Según la denuncia presentada por el abogado querellante Alexis Morocco, Ortega utilizaba un discurso "altamente persuasivo" para hacerse pasar por rescatista. Contactaba a ONGs y particulares para adoptar felinos y, según los registros, los animales morían en circunstancias atroces pocas horas después de quedar bajo su custodia en un inmueble del barrio de Recoleta.

Perfil de un depredador: "La Tétrada Oscura"

El análisis psicológico incluido en la causa es contundente. Una especialista que examinó sus interacciones determinó que Ortega presenta la "tétrada oscura" de la personalidad: una combinación de narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y, sobre todo, sadismo.

"Es un psicópata y perverso. Disfrutaba de quebrar la psique de las rescatistas", afirmó Morocco, añadiendo que el acusado incluso lloraba frente a ellas culpándolas por los decesos para ocultar sus crímenes.

El acusado se llama Adriel Santiago Caminos Ortega y operaba fundamentalmente a través de redes sociales y WhatsApp. Fotos: Facebook/Daiana Gabriela/TN.

El caso "Charlie": Violencia frente a un menor

La peligrosidad del imputado cruzó una frontera crítica el pasado 16 de enero. Ortega fue contratado como niñero por una mujer que lo conoció en una iglesia. Al quedarse solo con el hijo de la mujer y el gato de la familia, llamado Charlie, inició una sesión de tortura frente al niño.

Metió al animal en bolsas, lo golpeó y lo aplastó repetidamente con una puerta hasta causarle la muerte por asfixia. Cuando el menor intentó defender a su mascota, Ortega lo pellizcó violentamente y lo amenazó: si hablaba o intervenía, le haría lo mismo a él. Al llegar la madre, el cocinero rompió en llanto y acusó al niño de 7 años de haber matado al gato, victimizándose para eludir su responsabilidad.

Exigencia de justicia y la "Ley Sintientes"

Este sábado, una multitud de asociaciones proteccionistas se manifestó al pie del Obelisco porteño bajo una consigna clara: "No son cosas, son seres sintientes". La movilización busca presionar al Congreso para reformar la actual Ley de Maltrato Animal (14.346), la cual data de 1954.

"Nuestra ley tiene 72 años; hoy es el doble de grave hurtar un sándwich que torturar a un animal hasta la muerte", advirtió la querella. El proyecto impulsado busca elevar las penas de prisión (actualmente de 15 días a un año) a un máximo de seis años, además de multas millonarias.

La querella apunta a una pena de prisión efectiva para Ortega, alertando que la transición de la violencia hacia animales a la violencia contra humanos es, en perfiles como el suyo, una amenaza latente y real.

Con datos de Crónica, Rosario3 y TN.

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