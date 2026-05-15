Una escena que deja sin aliento a millones de usuarios en las redes sociales se convirtió en el máximo testimonio de supervivencia y amor maternal. Ocurrió en la estación de tren de Shahpur Patori, en el distrito de Samastipur, donde cinco personas —tres mujeres y dos niños pequeños— volvieron a nacer tras quedar atrapadas debajo de un tren de mercancías en movimiento.

El incidente, captado en video por testigos conmocionados, ocurrió cuando el grupo intentó cruzar las vías de manera irresponsable a la altura del andén número dos. De un momento a otro, fueron sorprendidos por la llegada inminente de un enorme tren de carga a gran velocidad. Sin tiempo para correr al otro extremo ni para retroceder debido a la altura de la plataforma de concreto, quedaron acorralados frente a una muerte segura.

Una madre convertida en escudo humano

Lejos de paralizarse por el pánico, una de las mujeres reaccionó en fracciones de segundo con un impresionante instinto de protección. La madre arrojó a sus dos hijos pequeños al estrecho canal de seguridad que existe entre los rieles y la base del andén, colocándose físicamente encima de ellos para cubrirlos con su propio cuerpo. Al mismo tiempo, les indicó a las otras dos mujeres adultas que se acurrucaran y permanecieran completamente inmóviles en los espacios libres.

"Sabía que si alguna parte de su cuerpo se movía, aunque fuera un centímetro, el tren la aplastaría", relató uno de los pasajeros que presenció el hecho.

Durante varios minutos que parecieron eternos, el rugido de las ruedas de acero y la violenta presión del viento envolvieron al grupo. La madre resistió el embate manteniendo a sus hijos aferrados contra su pecho.

El rescate y el balance de las víctimas

Tan pronto como el último vagón abandonó la estación, una multitud de pasajeros corrió desesperadamente a las vías para auxiliarlos. El resultado del rescate fue calificado por los locales como un auténtico milagro de la naturaleza:

Los dos niños: Resultaron completamente ilesos, protegidos por el cuerpo de su madre.

Las otras dos mujeres: Salieron ilesas, aunque en un evidente estado de shock postraumático.

La madre heroica: Fue la única que resultó lesionada. La fuerza y la fricción de los vagones golpearon uno de sus brazos mientras cubría a los pequeños. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano donde se recupera de heridas leves.

Con datos de El Heraldo de México y Patrika.

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