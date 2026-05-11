Mira el momento exacto del brutal accidente que dejó una moto colgando de un semáforo (Video)

Una escena que parecía sacada de una película de acción sorprendió a conductores y peatones este fin de semana en Canadá, luego de que una motocicleta terminara colgada de la estructura de un semáforo tras un violento accidente de tránsito.

El hecho ocurrió cerca de la frontera entre Surrey y Delta, en la región metropolitana de Vancouver, cuando una motocicleta colisionó con un automóvil BMW en plena intersección.

Según los primeros reportes policiales, tras el fuerte impacto la moto salió proyectada por los aires hasta quedar atrapada en la estructura metálica del semáforo elevado, quedando suspendida sobre la calzada.

Una imagen que impactó a todos

Las fotografías y videos del hecho rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido a la impactante imagen de la motocicleta colgando varios metros sobre la vía.

Testigos relataron que la escena fue tan inesperada que al principio no lograban entender qué había ocurrido.

“Estaba mirando hacia abajo y luego levanté la vista… la motocicleta estaba arriba. Bastante loco”, relató uno de los presentes.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para auxiliar al conductor de la motocicleta, quien sufrió lesiones graves.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del accidente, su vida no corre peligro.

En tanto, el conductor del BMW salió ileso del choque.

Agentes de tránsito y personal especializado trabajaron durante varias horas para retirar la motocicleta de la estructura y restablecer la circulación vehicular.

La Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

Entre los factores que serán analizados figuran la velocidad de ambos vehículos, la dinámica precisa del impacto y las condiciones de circulación al momento del siniestro.

Mientras tanto, las imágenes del accidente continúan generando asombro en redes, donde miles de usuarios calificaron la escena como una de las más impresionantes registradas recientemente en las carreteras canadienses.

Con información de Latinus, Samin y El Litoral.

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