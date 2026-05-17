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Muere rescatista durante búsqueda de turistas italianos atrapados en cueva submarina

El sargento Mohamed Mahdhee falleció tras una inmersión a más de 50 metros de profundidad; la extrema presión y la falta de visibilidad en las cuevas del atolón de Vaavu complican la recuperación de las víctimas atrapadas.

EFE

17/05/2026 18:13

Miembros de la Policía Marítima de Maldivas se preparan para unirse al equipo de buceo de búsqueda y recuperación de la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas (MNDF) en el atolón de Vaavu, Maldivas, el 16 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/SOPHIA NASIF
Malé, Maldivas

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Un buzo de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) falleció este sábado mientras participaba en las labores de rescate de los cuerpos de los cuatro turistas italianos desaparecidos desde el pasado jueves cuando buceaban en cuevas a más de 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

El sargento Mohamed Mahdhee perdió la vida tras sentirse indispuesto durante la inmersión para tratar de localizar a los italianos, cuyos cuerpos se cree que están atrapados en el interior de una cueva submarina a 60 metros de profundidad, informaron esté sábado las fuerzas militares.

La operación de recuperación de los cuerpos presenta unas dificultades que ponen en riesgo a los equipos de salvamento. El general Mohamed Saleem explicó en la televisión pública maldiva, Public Service Media (PSM), que sus efectivos de la Guardia Costera solo están entrenados para descender hasta 50 metros.

Imagen facilitada por la Fuerza de Defensa Nacional de Malivas que muestra la localización en la que cinco italianos fallecieron este jueves en un accidente de buceo. Foto: EFE/ Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas En X.

Bajar esos diez metros adicionales para alcanzar la caverna supone un incremento de la presión física y de las exigencias técnicas en un entorno muy estrecho y con escasa visibilidad.

El pasado 14 de mayo, el grupo de cinco italianos no logró salir a la superficie tras adentrarse en esta peligrosa cueva de unos 60 metros de profundidad en las aguas de la isla de Alimathà, un destino habitual para los amantes del submarinismo. El ministerio de Exteriores de Italia los ha dado por muertos.

Hasta el momento, los servicios de emergencia solo han logrado recuperar el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva. Las otras cuatro víctimas, entre las que se encuentran tres mujeres y un hombre, permanecen atrapadas en las profundidades a la espera de que los equipos logren acceder al lugar de forma segura.

EFE

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