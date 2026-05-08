Lo que debía ser una jornada rutinaria en un salón de belleza del barrio de Barra Funda, en la zona oeste de San Pablo, terminó en una escena de violencia extrema. Una joven de 27 años, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, atacó con un cuchillo a un peluquero tras manifestar su total descontento con el resultado de un tratamiento capilar y un corte de flequillo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento son escalofriantes. En el video se observa al estilista, Eduardo Ferrari, trabajando de espaldas a la mujer mientras atendía a otra clienta. Sin previo aviso, la agresora extrajo un cuchillo de su bolso y le asestó una puñalada en la espalda. Ferrari, sorprendido por el impacto, logró alejarse rápidamente mientras otros empleados y personal de seguridad del local intervenían para reducir a la atacante.

La insólita justificación: "Parece el de un dibujo animado"

Tras ser inmovilizada, la mujer fue grabada en videos que circulan en redes sociales explicando sus motivos. Según su relato, el peluquero había "arruinado" su cabello:

"Me picoteó todo el cabello con una tijera de navaja. Mi flequillo parece el de Cebollita (un popular personaje de la historieta brasileña Mónica y sus amigos conocidos por tener apenas cinco pelos)", afirmó indignada.

Además de la insatisfacción estética, la mujer alegó haber sufrido un "corte químico" (daño severo por reacción de productos) y admitió haber proferido insultos homofóbicos contra el trabajador antes de pasar a la agresión física.

Situación legal

A pesar de la gravedad del ataque, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el caso fue registrado inicialmente como lesión corporal y amenaza, lo que ha generado el rechazo de la defensa de la víctima.

Estado de la víctima: Afortunadamente, la herida no fue profunda gracias a la rápida intervención de los presentes. Eduardo Ferrari se encuentra fuera de peligro, aunque su equipo declaró que está "profundamente conmocionado".

La defensa del estilista: Sus abogados insisten en que el cargo debería ser tentativa de homicidio, argumentando que el ataque fue por la espalda y con un arma blanca.

La agresora fue detenida en el lugar por la policía militar y el caso ha sido derivado al Juzgado Especial Criminal (Jecrim) de San Pablo.

Con datos de Clarín y g1.

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