Un grave episodio de violencia escolar conmocionó este martes a la región del Biobío, en el sur de Chile, luego de que una riña masiva al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano terminara con un saldo de al menos 20 personas lesionadas y una decena de estudiantes bajo custodia policial.

El incidente se desencadenó durante el primer recreo de la jornada, mientras se desarrollaba un partido de fútbol entre alumnos de cuarto medio (el último año de la educación secundaria en el sistema chileno). Por causas que aún se investigan, el encuentro deportivo derivó en una agresión mutua con golpes de puño que involucró a un grupo importante de escolares.

Docentes heridos al intentar intervenir

La magnitud del conflicto obligó a la intervención inmediata de profesores e inspectores del establecimiento, quienes resultaron agredidos al intentar resguardar la integridad física de los estudiantes y separar a los involucrados.

Balance de heridos: El parte policial y los reportes del liceo contabilizan entre siete y diez adultos lesionados , entre los que se encuentran dos docentes y cinco asistentes de la educación (paradocentes e inspectores).

Detenciones: La policía uniformada (Carabineros de Chile) procedió a la detención de los implicados. Las cifras varían según el reporte oficial, situándose entre 14 y 17 detenidos , de los cuales al menos tres son mayores de edad (18 años).

Estado de salud: De acuerdo con las autoridades policiales, tanto los alumnos como el personal educativo presentan lesiones de carácter leve.

"Frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos, separando a los estudiantes involucrados y brindando atención en enfermería", informó la dirección del Liceo La Asunción a través de un comunicado.

La autoridad educativa de la región calificó los hechos de "inaceptables" y confirmó que la Superintendencia de Educación ya inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades. Como medida preventiva, el liceo suspendió las clases para los cursos involucrados y canceló las reuniones de padres programadas para esta semana, con el fin de realizar una jornada de reflexión institucional.

Con datos de Bio Bio, Cooperativa y EFE.

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