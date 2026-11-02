"Se nos acaba el tiempo": los dramáticos últimos 60 segundos del avión que se estrelló en Florida

Una grabación de las comunicaciones con el control de tráfico aéreo reveló los angustiosos momentos finales de la tripulación de un ejecutivo Learjet 60, que cayó en una zona residencial del condado de Palm Beach, Estados Unidos. El accidente dejó un saldo de nueve personas fallecidas y obligó al despliegue inmediato de los equipos de emergencia locales.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el aeropuerto de North Eleuthera, en Las Bahamas. Sin embargo, durante el trayecto, los pilotos informaron a la torre de control sobre severas turbulencias, lluvia y problemas asociados a la formación de hielo en la estructura, reportando además una temperatura exterior extrema de 47 grados Celsius bajo cero, según publica el portal Infobae.

Ante las adversas condiciones meteorológicas, la tripulación solicitó y obtuvo autorización para ascender a unos 11.200 metros de altitud (37.000 pies). No obstante, instantes después de iniciar la maniobra, la situación se tornó crítica cuando los pilotos perdieron el control del aparato y emitieron la señal de socorro internacional: "Mayday, Mayday".

Los registros de vuelo muestran una caída abrupta y extrema: el avión perdió más de 8.200 metros de altitud en apenas un minuto, alcanzando velocidades de descenso verticales superiores a los 6.700 metros por minuto (22.000 pies por minuto) y con una inclinación en el aire de 60 grados.

En los últimos momentos de la grabación se escuchan gritos y frases estremecedoras de los pilotos ante la inminencia del impacto, tales como "vamos a estrellarnos contra el suelo" y "¡se nos acaba el tiempo!", antes de que la comunicación se cortara definitivamente.

La aeronave terminó impactando en las inmediaciones de Greenacres y la avenida Military Trail, una de las arterias principales de West Palm Beach. Cámaras de seguridad en vehículos de la zona captaron el momento exacto en que el avión se precipitó a tierra y explotó en una gran bola de fuego a un costado del camino, lo que obligó a las autoridades a interrumpir por completo la circulación vehicular.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la muerte de los nueve ocupantes del Learjet, cuyas identidades aún no han sido reveladas. En tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron las investigaciones para esclarecer los factores técnicos o meteorológicos que desencadenaron la pérdida total de control de la aeronave.