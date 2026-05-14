Suegra acusada de matar a exreina de belleza dice que todo fue un “accidente”

Lo que comenzó como una tragedia familiar en el acomodado barrio de Polanco, en Ciudad de México, culminó en una captura internacional en Sudamérica. Erika María Herrera, acusada de asesinar de seis disparos a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, fue detenida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tras pasar dos semanas prófuga.

Una fuga que atravesó el continente

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril. Según las investigaciones, Herrera disparó contra Flores, de 27 años y ex Miss Teen Universe Baja California, en presencia de su hijo (esposo de la víctima) y su nieto de apenas ocho meses.

Solo 24 horas después del asesinato, y antes de que se emitiera la alerta roja de Interpol, la mujer logró salir de México con rumbo a Panamá, para luego ingresar a Venezuela el 16 de abril. Durante su estancia en Caracas, Herrera mantuvo un perfil alto: se hospedó inicialmente en el reconocido Hotel Eurobuilding de La Guaira y luego alquiló un apartamento vía Airbnb en la exclusiva urbanización El Cigarral, en el municipio El Hatillo, donde finalmente fue interceptada por las autoridades locales.

"Fue un accidente con un juguetico"

Douglas Rico, director del CICPC, ofreció detalles escalofriantes sobre la actitud de la detenida. Herrera no solo negó la premeditación, sino que intentó minimizar el hecho.

"Ella hablaba de que eso había sido un accidente ocurrido con un 'juguetico' que le dejó su difunto esposo", explicó Rico, refiriéndose al arma de fuego.

Al ser consultada sobre el paradero de la pistola, la mujer afirmó "no acordarse". Las autoridades venezolanas destacaron la frialdad y la "actitud fuerte" de la mujer de 63 años, quien en videos filtrados del momento del crimen se escucha responder a los reclamos de su hijo con un calmado: "Nada, es que me hizo enojar... ella te robó".

Puntos clave del caso que generan indignación

La opinión pública en la región ha reaccionado con estupor ante varios factores del caso:

La evidencia: Una cámara de seguridad para bebés captó el audio y parte de la secuencia del crimen, incluyendo la confesión inmediata de la suegra ante su hijo.

La demora del esposo: Alejandro "N", esposo de la víctima, tardó un día entero en denunciar el feminicidio, permitiendo que su madre escapara del país.

El móvil: Expertos del CICPC sugieren una "rivalidad patológica", donde la suegra veía a la nuera como una amenaza al control que ejercía sobre su hijo.

La captura fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Interpol y la Ameripol (Comunidad de Policías de América). Actualmente, Herrera se encuentra bajo custodia de los tribunales venezolanos. Se espera que en los próximos días se formalicen los trámites de extradición para que sea trasladada de regreso a México, donde enfrentará cargos por feminicidio, un delito que ha movilizado a colectivos en todo el continente exigiendo justicia para la joven modelo.

Con datos de Azcentral, El País y Milenio.

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