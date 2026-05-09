Un video de seguridad causó conmoción internacional al registrar el momento exacto en que una niña de 5 años es atropellada por una motocicleta en la Zona Sur de Río de Janeiro. El incidente tuvo lugar la tarde de este viernes, alrededor de las 14:30, en la transitada calle Marquês de São Vicente.

El momento del impacto

Las imágenes muestran a una mujer cruzando la calle por el paso de cebra junto a dos menores, justo a la salida de la Escuela Municipal Artur Ramos. En el video se observa claramente cómo un motociclista ignora el semáforo en rojo y avanza a gran velocidad, impactando de lleno a la pequeña.

Debido a la fuerza de la colisión, la niña fue lanzada a varios metros de distancia, mientras que el conductor perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Testigos y padres de familia que se encontraban en el lugar vivieron momentos de angustia y expresaron su indignación ante la imprudencia del chofer.

Estado de salud y atención médica

El Cuerpo de Bomberos acudió rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios. La menor fue trasladada al Hospital Municipal Miguel Couto, en el vecino barrio de Leblon.

Diagnóstico inicial: Fue ingresada en estado moderado y sometida a exámenes multidisciplinares y de imagen.

Alta médica: Tras la evaluación clínica, se confirmó que la niña no presentaba lesiones de gravedad y recibió el alta el mismo viernes.

El secretario municipal de Educación, Renan Ferreirinha, calificó al motociclista de "delincuente" y expresó su repudio a través de las redes sociales:

"El semáforo estaba cerrado y, aun así, este individuo atravesó desenfrenado y lanzó a una niña de 5 años que podría haber muerto. Gracias a Dios está bien, ¿pero qué hay del susto y del trauma de la familia? Esto debería ser motivo de prisión", sentenció Ferreirinha.

La 15ª Delegación de Policía (Gávea) ha iniciado una investigación formal para identificar las responsabilidades legales del motociclista. Vecinos del sector han aprovechado el incidente para exigir mayor control del tráfico en las zonas escolares de la ciudad, donde el irrespeto a las señales de tránsito se ha vuelto una amenaza constante para los transeúntes.

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