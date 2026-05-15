Niño pierde la vida asfixiado tras quedar atrapado bajo una montaña de ropa

Una jornada laboral ordinaria se transformó en una tragedia que dio la vuelta al mundo. El pasado jueves 7 de mayo, un niño pequeño perdió la vida por asfixia en una fábrica de textiles en Haifeng, provincia de Guangdong, tras quedar atrapado accidentalmente bajo una densa acumulación de ropa y telas pesadas.

El incidente, captado por las cámaras de seguridad del establecimiento, revela la cadena de infortunios que llevó al fallecimiento del menor mientras su madre y otros empleados realizaban sus labores de costura y empaquetado, según publica El Heraldo de México.

Alrededor de las 17:42 horas, las grabaciones muestran al niño jugando y correteando entre los percheros y contenedores de la fábrica. En un momento de distracción de los adultos, el pequeño decidió ingresar a una de las grandes cestas de trabajo.

Segundos después, su madre, que se encontraba doblando prendas a pocos centímetros, comenzó a arrojar ropa dentro de la misma cesta sin percatarse de que su hijo estaba en el fondo. Según las imágenes:

Falta de visibilidad: La madre cubrió al menor por completo con capas de tela pesada.

Presión accidental: La mujer llegó a presionar la ropa con sus manos para compactarla y ganar espacio, sin imaginar que su hijo se encontraba debajo, inmóvil y sin capacidad de liberarse.

Traslado del contenedor: Sin notar nada inusual, la trabajadora trasladó la cesta a otro sector de la sala para continuar con sus tareas.

Minutos más tarde, al notar la ausencia del niño, la madre y sus compañeros iniciaron una búsqueda desesperada por todas las instalaciones. Fue finalmente dentro del contenedor de textiles donde hallaron al menor inconsciente. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los testigos, el niño ya no presentaba signos vitales. Las autoridades locales iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y las causas exactas del deceso.

Vea el video:

Fuente: Reportes de medios locales y grabaciones de seguridad de la provincia de Guangdong.

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