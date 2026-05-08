Trágico final en las montañas: Un oso acaba con la vida de un excursionista en un parque nacional de EEUU

El Servicio Nacional de Parques (NPS) de Estados Unidos confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Anthony Pollio, un senderista de 33 años que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo en el Parque Nacional Glacier, un vasto territorio salvaje en la frontera con Canadá.

El hallazgo, realizado el pasado miércoles, conmocionó a la comunidad de senderistas internacionales, ya que marca la primera víctima mortal por un encuentro con un oso en este parque en casi tres décadas.

El hallazgo en la zona boscosa

Según el reporte oficial, el cuerpo de Pollio, residente de Fort Lauderdale (Florida), fue localizado por los equipos de búsqueda y rescate alrededor del mediodía, a unos 4 kilómetros del inicio del sendero Mt. Brown. La víctima se encontraba a escasos 15 metros del camino principal, en una zona de bosque denso y terreno accidentado por árboles caídos.

"Sus heridas son compatibles con las que se sufren tras un encuentro con un oso", explicó el Servicio Nacional de Parques en un comunicado directo.

Anthony Pollio Foto: Pollio family/Pexels)/local10.com.

Un suceso inusual en un hábitat compartido

Aunque el Parque Nacional Glacier es hogar de una de las poblaciones más densas de osos en el país —se estima que unos 1.000 ejemplares de osos negros y grizzlies deambulan por la zona—, los ataques mortales son extremadamente raros.

1998: Fue el año del último ataque fatal registrado en el parque, ocurrido en el valle de Two Medicine.

Agosto de 2025: Fue la última vez que se reportó una lesión no fatal por el encuentro con un plantígrado.

Medidas de seguridad y cierre de senderos

Las autoridades forestales procedieron al cierre temporal de varios tramos de senderos en el lado oeste del parque mientras especialistas evalúan la actividad de la fauna silvestre. El objetivo es determinar si el oso involucrado todavía representa un riesgo continuo para la seguridad pública o si se trató de un encuentro accidental defensivo.

Para los viajeros y entusiastas del trekking que planean visitar las reservas naturales de Estados Unidos, el NPS ha instado a consultar los informes actualizados sobre el estado de los senderos y a seguir estrictamente los protocolos de seguridad en "país de osos", como el uso de aerosoles repelentes y el desplazamiento en grupos.

Con información de EFE, El Nuevo Herald y

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