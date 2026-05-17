Lo que debía ser una jornada de celebración de la aviación militar se convirtió en un escenario de emergencia este domingo. Dos aviones de combate de la Marina estadounidense, identificados como E/A-18G Growler, colisionaron en pleno vuelo mientras realizaban maniobras frente a cientos de espectadores en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home.

El incidente, captado en impactantes videos por los asistentes, muestra el momento exacto del roce entre ambas naves, seguido de una explosión y una densa columna de humo negro. A pesar de la gravedad del choque, el locutor del evento llevó tranquilidad a la multitud minutos después al confirmar: “Tuvimos cuatro buenos paracaídas. Las tripulaciones pudieron eyectarse”.

La colisión se registró cerca de las 13:00 (hora local), a unas dos millas al noroeste de la base militar. Según informes oficiales, los cuatro tripulantes involucrados lograron activar sus asientos eyectables a tiempo y fueron localizados con vida por los equipos de rescate que se desplazaron de inmediato a la zona del impacto.

"Se ha iniciado una investigación y se brindarán más detalles a medida que estén disponibles", señalaron los organizadores a través de un comunicado oficial en Facebook, donde también solicitaron a los asistentes permanecer en sus lugares para facilitar el trabajo de las brigadas de emergencia.

Tras el accidente, las autoridades militares ordenaron el cierre inmediato de la base y suspendieron el resto de las actividades programadas para el festival Gunfighter Skies. Este evento, que tenía a los Thunderbirds como atracción principal, ya ha registrado incidentes trágicos en el pasado, como el choque de un avión en 2003 y la muerte de un piloto de ala delta en 2018.

Al momento del siniestro, las condiciones meteorológicas eran favorables, con buena visibilidad, aunque se reportaron ráfagas de viento de hasta 47 km/h. La Fuerza Aérea ha restringido el acceso al área mientras peritos especialistas evalúan los restos de las aeronaves para determinar las causas exactas de este choque que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales.

Con datos de Clarín, La Jornada y La Nación.

Mira la programación en Red Uno Play