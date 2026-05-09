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Diputados aprueba en grande y en detalle el proyecto que abroga la Ley 1720

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, indicó durante la sesión ordinaria que, con la aprobación en detalle y en grande, el proyecto sería remitido a la Cámara de Senadores.

Naira Menacho

09/05/2026 6:58

Durante su 106° Sesión Ordinaria, diputados aprobaron el proyecto de que abroga la Ley de Reconversión de Tierras. Foto: Cámara de Diputados.
La Paz, Bolivia

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La madrugada de este sábado 9 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó, en grande y en detalle, el proyecto 417/2025-2026 que abroga la Ley N°1720 de Reconversión de Tierras.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, indicó durante la sesión ordinaria que, con la aprobación en detalle y en grande, el proyecto sería remitido a la Cámara de Senadores.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, señaló Cabrera.

La Ley 1720 generó controversia y movilizaciones en diferentes sectores del país, por lo que la Cámara de Diputados analizó las observaciones, especialmente de los pueblos indígenas originarios campesinos, y determinó abrogar la norma.

 “Se abroga la Ley N° 1720 del 10 de abril de 2026. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional a los 9 días del mes de mayo del año dos mil veintiséis”, señala el artículo único del documento aprobado en la madrugada de hoy.


Fuente: Cámara de Diputados. 

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