“No es posible que la dinamita y los bloqueos cambien leyes”: Exportadores rechazan la abrogación de la ley 1720

Tras darse a conocer que el proyecto que trata la abrogación de la Ley 1720 fue aprobado en detalle y en grande en la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Osvaldo Barriga, expresó su rechazo a esta disposición y pidió al gobierno que haga cumplir la ley, que se desbloquee la carretera y que no se abrogue la Ley 1720.

“Nosotros queremos pedirle al Gobierno que se cambie el rumbo político que se le está dando en este momento al país. No es posible que esté gobernando la calle. No es posible que la dinamita, los bloqueos, las convulsiones cambien leyes, abroguen decretos. Si en menos de 24 horas se puede aprobar o abrogar una ley, ¿por qué no tenemos las leyes que tanto necesitamos en Bolivia?”, señaló Barriga.

En este sentido, expresó de manera contundente que los sectores productivos de Santa Cruz no están de acuerdo con las movilizaciones y con las medidas de presión, los bloqueos, y que la dinamita, la marcha y el abuso estén gobernando y cambiando leyes en este momento.

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