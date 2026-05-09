Rodrigo Paz rumbo al Encuentro Nacional: "La patria es el futuro y no el pasado para los bolivianos"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se dirige hoy a Cochabamba para encabezar el Encuentro Nacional que reúne a gobernadores, alcaldes, parlamentarios y diversos sectores productivos del país. Durante el trayecto, el mandatario subrayó que este evento busca consolidar una agenda nacional basada en leyes listas para ser presentadas y en las propuestas de cada región participante.

Paz destacó que esta convocatoria marca un hito al alejarse de los tradicionales lineamientos partidarios.

"Es primera vez que no se hace bajo un mandato político ni ideológico, sino la diversidad del pensamiento se reunirá hoy", afirmó con convicción el jefe de Estado.

Un enfoque en la productividad

El objetivo central de la jornada es establecer las bases de una nación capaz de superar sus crisis actuales mediante el trabajo conjunto de todos los bolivianos.

"A Bolivia hay que sacarla juntos porque la patria es el futuro, no el pasado, y por eso este encuentro tiene un valor extraordinario", señaló el presidente mientras reafirmaba su compromiso con el desarrollo.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la construcción proactiva, para enfocarse en soluciones tangibles para la población. "Este no es un evento para criticar, es un evento para proponer ", concluyó Paz.

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