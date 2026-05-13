Zamora alerta que bloqueos ponen en riesgo la vida de dos niños

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, denunció este miércoles que los bloqueos instalados en distintas rutas del país están poniendo en grave riesgo la vida de dos menores que requieren atención médica urgente.

La autoridad informó que uno de los casos corresponde a una recién nacida de menos de 24 horas de vida, que necesita ser trasladada de emergencia a la ciudad de La Paz para someterse a una cirugía vital.

El segundo caso es el de un niño con cáncer, cuyo tratamiento médico en la sede de Gobierno no puede ser interrumpido sin consecuencias severas para su salud.

“El derecho a la vida está por encima de cualquier medida de presión. No se puede permitir que acciones de esta naturaleza pongan en riesgo a personas inocentes, menos aún a niños en situación crítica”, afirmó Zamora.

En ese sentido, el ministro exhortó a los sectores movilizados a permitir el paso inmediato de ambulancias y personal médico, además de reflexionar sobre las consecuencias humanas de las medidas de presión.

“Pedimos sensibilidad y responsabilidad. No atenten contra la vida de quienes no tienen nada que ver con los conflictos. La vida de estos niños no puede esperar”, concluyó.

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