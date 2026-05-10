54 puntos de bloqueos afectan al departamento de La Paz

La situación en el departamento de La Paz sigue siendo tensa, con 54 puntos de bloqueo reportados por la Policía Boliviana. La mayoría de estos bloqueos son producto de movilizaciones organizadas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, especialmente en las rutas que conectan con Caranavi, Coroico y otras áreas del norte paceño.

La Policía Rural y Fronteriza y la Patrulla Caminera informaron que los bloqueos más intensos están concentrados en el tramo de la carretera Troncal La Paz-Oruro, especialmente en las zonas de Desaguadero y Pacha. Estos bloqueos afectan principalmente el acceso a la ciudad de La Paz y los tramos hacia el norte del departamento, dificultando el transporte de productos esenciales y generando tensiones en las comunidades locales.

Situación en Caranavi y Coroico

Según el reporte policial, los bloqueos en la jurisdicción de Caranavi han sido levantados tras un acuerdo entre el gobierno y algunos transportistas de la región. Sin embargo, los bloqueos persisten en áreas cercanas a Coroico, donde las rutas hacia Yolosita y Puente Elena siguen siendo puntos de conflicto. Además, en la comunidad de Saculí, se mantiene el bloqueo, lo que impide el tránsito normal hacia estas zonas.

Medidas de presión continuas

A pesar de los acuerdos alcanzados en algunas partes del sector, las medidas de presión continúan, especialmente en el sector de los Yungas, donde se exigen soluciones concretas a las demandas del sector campesino y el transporte. Aunque algunos bloqueos han sido levantados, la presencia de conflictos en otros puntos clave sigue siendo un reto importante para la normalización del tránsito en la región.

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