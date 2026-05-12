60% de escuelas en el Trópico suspendieron clases por protestas del magisterio

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Cochabamba informó este martes que las protestas impulsadas por el magisterio impactaron significativamente el calendario académico, especialmente en la región del Trópico, donde se registra una notable ausencia de maestros en las aulas.

De acuerdo con el primer reporte oficial emitido por la institución, la paralización de actividades no es total, pero sí considerable en zonas específicas.

Situación crítica en el Trópico

Rubén Rocha, subdirector de la DDE, detalló que el ausentismo docente se ha concentrado con mayor fuerza en la región tropical. Según el monitoreo preliminar, el panorama es el siguiente:

Unidades Educativas afectadas: Aproximadamente el 60% del magisterio en el Trópico no asistió a sus fuentes de trabajo.

Actividad parcial: Solo un 40% de las escuelas en dicha región mantienen clases con normalidad.

Resto del departamento: En las demás provincias, la mayoría de los docentes se encuentran cumpliendo sus funciones habituales.

"Estamos solicitando el informe de todas las unidades educativas. De momento, tenemos que un 60% no está en las aulas en el Trópico; por lo demás, están ya en su fuente de trabajo", señaló Rocha.

Llamado al diálogo frente a las sanciones

Pese a que la normativa prevé sanciones, la DDE ha adoptado una postura conciliadora, priorizando la resolución del conflicto mediante la negociación con el Gobierno central. Rocha enfatizó que, aunque se están recabando los informes técnicos, el castigo administrativo no es la solución de fondo al perjuicio actual.

Puntos clave de la postura oficial:

Prioridad al diálogo: La DDE insta a los maestros a asistir a la convocatoria de diálogo del gobierno para exponer sus preocupaciones. Derecho a la educación: Se advierte que las medidas de presión afectan directamente el aprendizaje de los jóvenes. Búsqueda de soluciones: La autoridad educativa subrayó que el espacio de negociación debe servir para proponer soluciones oportunas y evitar mayores conflictos.

"Las sanciones no resuelven problemas, pero también tenemos que considerar que se vulnera el derecho a la educación. Tenemos que conversar; es el espacio donde debemos proponer soluciones", puntualizó el subdirector.

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