La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecuta trabajos de emergencia en la ruta La Angostura – Samaipata, específicamente en el sector de Fallerón Petacas, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la circulación vehicular hacia los Valles Cruceños.

Las labores se concentran en la limpieza de la plataforma vial debido a la presencia de chorreaderas y material acumulado sobre la carretera, situación que podría afectar el tránsito de motorizados en esta importante ruta del departamento de Santa Cruz.

Para atender la emergencia, la ABC desplazó maquinaria pesada, entre ellas una excavadora y una retroexcavadora, además de personal técnico que trabaja de manera continua en la zona.

Pese a los trabajos, el tránsito vehicular se mantiene habilitado y fluido, sin reporte de vehículos varados; sin embargo, la ABC recomendó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización preventiva instalada en el sector.

La intervención busca prevenir mayores afectaciones en esta carretera que conecta a Santa Cruz con los Valles Cruceños y que es utilizada diariamente por transportistas, productores y turistas.

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