Adrenalina alrededor de Alalay: 12 colegios se preparan para el "Reto de Alto Rendimiento" de Bomberos y la Policía

El espíritu de equipo, la resistencia física y la destreza mental de la juventud cochabambina se pondrán a prueba en un escenario inédito. Un total de 12 unidades educativas del departamento se encuentran en la recta final de su preparación para disputar el "Desafío de Alto Rendimiento", una competencia extrema organizada por la Dirección Departamental de Bomberos de la Policía Boliviana.

El gran evento central se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo y tendrá como escenario principal todo el contorno de la laguna Alalay. Más que una competencia ordinaria, la actividad se ha estructurado como un homenaje vibrante y dinámico en conmemoración al bicentenario de la Policía Boliviana, institución que este año celebra sus 200 años de existencia.

Un circuito de 11 postas diseñado por expertos

Lejos de los tradicionales desfiles cívicos, esta iniciativa busca sumergir a los estudiantes de secundaria y promociones en el riguroso mundo del entrenamiento de rescate. Tras varias semanas de instrucción teórica y práctica dictada por los mismos efectivos policiales, los jóvenes ya se encuentran plenamente capacitados para el reto real.

El circuito consta de 11 postas de alta exigencia diseñadas meticulosamente por instructores policiales. Entre los retos que los colegios deberán superar palmo a palmo se incluyen:

Actividad física extrema: Carreras de resistencia y circuitos de obstáculos sobre el terreno y el barro.

Pruebas acuáticas: Maniobras de remo y destrezas en el agua.

Tácticas de rescate: Procedimientos reales sobre cómo atender una emergencia de forma oportuna.

"Doce unidades educativas en las cuales se puede percibir que existen los diferentes retos en los cuales están sometidos a este tipo de nivel. Sabemos que es de bastante exigencia", expresó el director departamental de Bomberos, Marco Barbeyto, destacando el alto rendimiento que se espera de los participantes.

Experiencia de vida, compañerismo y honor

Tanto profesores como estudiantes coinciden en que las extenuantes jornadas de entrenamiento previo —que ya llevan dos semanas sobre el terreno real— han dejado lecciones que van más allá del ámbito escolar.

"Me pareció bastante interesante. La verdad ha sido un trabajo muy fuerte, trabajo en equipo y compañerismo", comentó uno de los adolescentes tras finalizar un simulacro del circuito. "Nos fortalecemos en equipo porque hay veces donde uno no podía y el equipo estaba ahí para motivarte y apoyarte", añadió otra de las participantes.

Por su parte, el cuerpo docente aplaudió la iniciativa de la institución del orden. "Felicitamos a la Policía Boliviana (...) por esta iniciativa que han tenido de motivar y promover esta actividad. Realmente es una experiencia de vida para los jóvenes y señoritas que la practican", resaltó uno de los profesores encargados.

La cita está marcada. El domingo 24 de mayo, Cochabamba vibrará al ritmo del esfuerzo de estos 12 colegios que no solo buscarán un trofeo para sus vitrinas, sino el honor de coronarse como los campeones absolutos en el barro y la arena del reto de bomberos.

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