Alcaldía y Contraloría activan auditorías a la gestión anterior en Santa Cruz

La contralora general del Estado, Sandra Quiroga, sostuvo este jueves una reunión con el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, en la que acordaron realizar una serie de auditorías a la gestión municipal.

Quiroga explicó que en el encuentro también participó el equipo de auditores internos de la Alcaldía, con quienes se coordinó el inicio de distintos procesos de fiscalización para conocer el estado en el que fue entregada la administración municipal.

“En este momento la necesidad que tiene la Alcaldía es ver los ingresos que provienen del RUAT. Vamos a efectuar una auditoría y los resultados van a ser puestos a conocimiento del alcalde y de la población correspondiente”, afirmó la autoridad.

La contralora recordó además que existe una normativa que obliga a las exautoridades salientes a permanecer en el país durante seis meses, con el fin de que puedan responder ante eventuales investigaciones relacionadas con su gestión.

“Tenemos también otros casos, como el registro de derecho propietario de todos los inmuebles que tiene la Alcaldía, que es otro problema grande y que a futuro debe solucionarse”, sostuvo Quiroga.

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