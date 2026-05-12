Alerta en Santa Cruz: chikungunya supera los 11.000 casos y deja 35 fallecidos

El gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, informó que el incremento de casos de chikungunya en Santa Cruz se debe principalmente al descuido de la población en la eliminación de criaderos de mosquitos y a la asistencia tardía de pacientes a los centros médicos.

“Estamos trabajando a diario para mantener esta curva, ya hemos pasado los 11.000 casos positivos, 35 decesos y 23 personas internadas por chikungunya. En influenza tenemos 1.511 casos positivos, 23 óbitos que no estaban vacunados”, informó Hurtado.

En paralelo, centros médicos reportaron un aumento de pacientes con síntomas de Influenza, situación atribuida a las bajas temperaturas registradas en los últimos días en la capital cruceña.

El director del Centro de Salud San Carlos, Ricardo Baigorria, señaló que actualmente cuentan con vacunas contra la influenza, aunque aclaró que las dosis están siendo aplicadas inicialmente a los grupos de riesgo.

“Siempre tendremos la presencia de influenza, pero hay que prevenir con cuidados generales en casa, alimentación y cuidados generales, como también tener el sistema inmunológico firme con la vacuna”, explicó el médico.

Tanto el Sedes como especialistas en salud reiteraron a la población evitar la automedicación y acudir a un centro médico ante cualquier síntoma para recibir un diagnóstico oportuno.

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