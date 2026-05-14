Alerta en Santa Cruz: Hospital de Niños reporta casos sospechosos de chikungunya

El Hospital de Niños de Santa Cruz de la Sierra reportó cuatro casos sospechosos de chikungunya en menores de edad que actualmente permanecen internados y bajo observación médica en salas de emergencia.

“Se trata de menores de cinco años. Estamos a la espera de los resultados del Cenetrop. Ellos están recibiendo la atención correspondiente y se encuentran estables”, informó Liliam Brum, directora del hospital para menores.

Brum explicó además que, debido al descenso de temperaturas registrado en los últimos días en la capital cruceña, se evidenció un incremento en los casos de resfríos e infecciones respiratorias agudas entre la población infantil.

No obstante, Brum descartó que hasta el momento se hayan confirmado casos de influenza en menores atendidos en el hospital.

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