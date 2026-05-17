Analista plantea declarar estado de excepción ante movilizaciones y bloqueos

El analista político Jorge Santistevan recomendó al Gobierno declarar estado de excepción en las regiones más conflictivas del país ante las movilizaciones y bloqueos que continúan impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según el analista, las protestas buscan debilitar al Ejecutivo y aislar políticamente al mandatario de las instituciones y de los principales departamentos del país.

“El artículo 137 de la Constitución Política del Estado habla del estado de excepción y justamente es para estas situaciones. No hay otra situación que amerite declarar estado de excepción, pero no necesita ser en todo el territorio nacional, sino en los puntos más álgidos”, sostuvo Santistevan.

Asimismo, consideró que el operativo denominado “Corredor Humanitario”, ejecutado para garantizar el ingreso de combustible, medicamentos e insumos básicos, debió estar acompañado por acciones judiciales para detener a quienes, según afirmó, lideran las movilizaciones y bloqueos.

“El desbloqueo no es suficiente. Tiene que venir acompañado del Ministerio Público, fiscales y jueces cautelares, que son los que deben llevar detenidos a aquellos insurrectos que dirigen operaciones”, manifestó.

Santistevan también señaló que el Gobierno debe asumir medidas más firmes para restablecer el orden y garantizar la transitabilidad en las carreteras, en medio de un conflicto que ya lleva más de dos semanas y que ha provocado problemas de abastecimiento y afectaciones económicas en distintas regiones del país.

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