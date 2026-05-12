Aprehenden a conductor que atropelló y dejó sin vida a un hombre en Quillacollo

Tras un operativo de seguimiento, la Dirección de Tránsito logró la aprehensión de un conductor involucrado en un trágico accidente que cobró la vida de un hombre de 44 años. El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado en la intersección de la Avenida Blanco Galindo y la calle Angostura.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se produjo aproximadamente a las 02:30 horas, cuando una vagoneta de color gris que circulaba por el carril norte, con dirección de Cochabamba hacia Quillacollo, impactó violentamente contra el peatón.

Fuga y omisión de socorro

El impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció de manera instantánea en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. Lejos de prestar auxilio, el conductor del motorizado decidió darse a la fuga, omitiendo el socorro obligatorio.

El coronel Juan Sotopeña, director de Tránsito, informó que las unidades investigativas iniciaron un rastrillaje inmediato que permitió identificar el vehículo y ubicar el inmueble donde se encontraba registrado.

"Logramos dar con el inmueble del domicilio de esta persona. Se hizo el trabajo de verificación y, a los pocos minutos, el conductor se presentó de manera voluntaria junto a su abogado en dependencias de Tránsito", explicó Sotopeña.

Pese a su presentación voluntaria posterior, el caso fue remitido al Ministerio Público bajo los cargos de atropello a peatón con muerte de persona y omisión de socorro.

Las autoridades policiales recordaron a la población la importancia de auxiliar a cualquier persona herida en hechos de tránsito, ya que la fuga agrava significativamente la situación jurídica de los involucrados. El vehículo protagonista permanece secuestrado como parte de las evidencias del caso.

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