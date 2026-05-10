Aprehendido en caso de atraco a librecambista a la cárcel, tres cómplices siguen prófugos

Se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares para uno de los implicados en el atraco a un librecambista ocurrido el viernes pasado en un centro comercial. Según el abogado defensor, el acusado fue enviado a detención preventiva al penal del Abra en Cochabamba, un centro de máxima seguridad, debido a su implicación en el delito.

Búsqueda de cómplices

A pesar de la detención, las autoridades siguen buscando a tres cómplices, quienes, según el reporte, portaban armas de fuego durante el asalto. Las imágenes captadas en video muestran a los antisociales disparando en pleno centro comercial, lo que genera una gran preocupación entre la ciudadanía por la gravedad del hecho.

Antecedentes criminales del detenido

El Ministerio Público y la policía han señalado que el detenido ya contaba con antecedentes penales por delitos similares, como robo agravado, homicidio, y violencia intrafamiliar. Los abogados de la víctima destacaron que, además del atraco ocurrido el viernes, los antisociales podrían estar involucrados en otros delitos similares.

"Ya se han contactado otras víctimas que han sufrido hechos delictivos con el mismo modus operandi", indicó uno de los abogados.

Llamado a la ciudadanía

El abogado hizo un llamado a la población para que aquellos que hayan sido víctimas de delitos similares se comuniquen con las autoridades y realicen las denuncias correspondientes.

“Es necesario que no dejemos pasar estos hechos y que los delincuentes sean detenidos y juzgados de acuerdo a la ley”, señaló.

Proceso judicial en curso

El acusado enfrenta una detención preventiva de 6 meses mientras se sigue investigando su participación en el atraco y en otros delitos relacionados.

Mira la programación en Red Uno Play