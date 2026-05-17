Armada Boliviana denuncia ataques con dinamita y emboscadas tras operativo “Corredor Humanitario”

La Armada Boliviana denunció este domingo haber sido blanco de actos de vandalismo y agresiones físicas durante el repliegue del operativo “Corredor Humanitario”, ejecutado el pasado sábado. Según el reporte oficial, grupos de bloqueadores atacaron deliberadamente a las unidades militares, poniendo en riesgo la vida de instructores, marineros y periodistas en las ciudades de La Paz y El Alto.

El ataque se produjo cuando el personal del Batallón de Policía Militar Naval No. 1 “TN. CGON. Wilson Pérez Urquizo” retornaba de cumplir tareas de asistencia. Los manifestantes utilizaron objetos contundentes y cachorros de dinamita para hostigar a las columnas militares y policiales, afectando también a los equipos de prensa que realizaban la cobertura informativa, según publica ABI.

Saldo del ataque: Heridos y daños materiales

La institución naval detalló que el uso indiscriminado de explosivos y piedras dejó daños significativos en el parque automotor institucional:

Vehículos de transporte: Dos buses utilizados para el traslado de tropas resultaron con parabrisas y ventanas destrozadas.

Vehículos tácticos: Dos motorizados tipo UNIMOG sufrieron la rotura de sus parabrisas.

Personal afectado: El conductor de uno de los vehículos resultó herido mientras se encontraba al mando del motorizado. Tras el ataque, fue evacuado de emergencia a un centro hospitalario donde recibió atención oportuna. Afortunadamente, el resto de los efectivos navales no registraron lesiones.

"Al servicio del pueblo, no en su contra"

Ante la gravedad de los hechos, el Comandante General de la Armada Boliviana, Ernesto Adalid Alfaro Palma, enfatizó que el personal desplegado en el operativo no portaba armas letales y que su misión fue estrictamente de apoyo, seguridad y asistencia humanitaria, enmarcada en el respeto a los derechos humanos.

“La Armada Boliviana no está enfrentando al pueblo; está al servicio del pueblo boliviano. Pedimos reflexión y evitar daños a vehículos institucionales utilizados en tareas de ayuda y apoyo humanitario”, expresó el jefe militar.

La Armada concluyó su comunicado exhortando a los sectores movilizados a mantener la calma y evitar actos de violencia que atenten contra la vida humana y los bienes del Estado, reafirmando su compromiso constitucional de trabajar por la estabilidad y el bienestar de la ciudadanía boliviana.

Daño a uno de los vehículos de la Armada Boliviana. Foto: Armada Boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play