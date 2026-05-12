Arranca el diálogo en Cochabamba: la ministra de Educación se reúne con el magisterio

Tal como estaba previsto, la tarde de este martes 12 de mayo se dio inicio a la reunión entre el Ministerio de Educación y las federaciones departamentales y regionales de la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia. El encuentro cuenta con la presencia directa de la ministra de Educación, Beatriz García, quien lidera el equipo gubernamental para retomar las conversaciones con el sector.

La cita tiene lugar en el centro de eventos La Riviera desde las 15:00, con el firme objetivo de restablecer un canal de intercambio bajo un marco de respeto mutuo y transparencia.

La ministra Beatriz García se reúne con el magisterio. Fotos: Red Uno.

Búsqueda de acuerdos sostenibles

La convocatoria se produce en un momento crítico, luego de que sectores del magisterio llevaran adelante un paro de actividades el pasado lunes 11 de mayo como medida de presión. Ante este escenario, la ministra García ha reiterado que la política del Gobierno es de “puertas abiertas” y diálogo permanente.

Desde la cartera de Educación se enfatizaron los siguientes puntos para el desarrollo de la reunión:

Enfoque técnico: La autoridad subrayó que los avances en el sistema educativo deben ser procesos responsables, técnicos y sostenibles .

Prevención de conflictos: El Ministerio destacó que retomar este intercambio es vital para abordar temas pendientes y evitar que los conflictos en el sector educativo se profundicen.

Alcance: La invitación fue extendida tanto a federaciones departamentales como regionales para asegurar una representación amplia del magisterio rural.

La ministra Beatriz García se reúne con el magisterio. Fotos: Denis Rodríguez/Red Uno.

Expectativas del encuentro

Se espera que la mesa de diálogo permita canalizar los requerimientos del sector rural de manera concertada. El Gobierno manifestó su disposición de encontrar soluciones conjuntas que no perjudiquen el calendario escolar, mientras que los representantes de los maestros buscan respuestas concretas a sus principales demandas para deponer las medidas de fuerza.

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