Asesinato en el Prado Paceño: Hombre es apuñalado en ataque sorpresa

En un hecho de inseguridad ocurrido en pleno Prado Paceño, una persona fue asesinada a puñaladas. Según el reporte policial y las imágenes de cámaras de seguridad, la víctima, un hombre de aproximadamente 33 años, fue atacada sorpresivamente por un agresor que se acercó por detrás y le asestó dos puñaladas en la espalda. La víctima perdió la vida en el lugar debido a las graves heridas, mientras que el agresor huyó rápidamente.

Testigos y detalles del ataque

Una testigo presencial relató que no hubo ninguna discusión previa entre la víctima y el agresor, lo que hace suponer que fue un ataque completamente inesperado.

"No hubo pelea, él estaba recogiendo cosas cuando el agresor lo atacó por la espalda", comentó la testigo, quien se encontraba cerca del lugar del ataque. También destacó que el lugar estaba oscuro y poco transitado, lo que facilitó que el agresor cometiera el crimen sin ser observado.

Problemas de seguridad en la zona

Los vecinos y comerciantes del sector denunciaron que el prado paceño es una zona insegura, especialmente por la falta de iluminación en las veredas. Según los testimonios, las luminarias en la zona no funcionan correctamente, lo que genera una sensación de vulnerabilidad tanto para peatones como para comerciantes que permanecen en el lugar hasta altas horas de la noche.

“No hay seguridad, y la falta de luz aumenta el riesgo”, señaló una vecina, que expresó su temor por los incidentes ocurridos.

Investigación en curso

El Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado una investigación para dar con el paradero del agresor. El caso está siendo tratado como un asesinato, y se están tomando en cuenta las cámaras de seguridad para identificar al responsable. La policía también continúa realizando patrullajes y monitoreos en la zona, mientras que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el área.

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