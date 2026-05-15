Así destrozaron los maestros rurales el Ministerio de Educación en La Paz

Las instalaciones del Ministerio de Educación, en la ciudad de La Paz, quedaron con serios daños materiales tras los enfrentamientos registrados entre maestros rurales y efectivos policiales.

Durante un recorrido realizado por el lugar, se evidenció la magnitud de los destrozos en la fachada del edificio. Varios vidrios quedaron rotos y esparcidos en gradas, pasillos y áreas verdes, producto del impacto de piedras y escombros lanzados durante la protesta.

Infraestructura dañada

Una de las puertas de ingreso también resultó dañada, al igual que parte de las rejas del Ministerio. En diferentes sectores del inmueble se observaron piedras de gran tamaño, restos de vidrios y otros objetos que dan cuenta de la fuerza del enfrentamiento.

El reporte también mostró daños al interior de algunos ambientes, entre ellos la cocina, donde los vidrios alcanzaron mesones y otros espacios de trabajo. Además, un vehículo estacionado en el lugar terminó con el parabrisas y ventanas afectados por las pedradas.

Un policía herido

De acuerdo con el informe desde el sitio, un efectivo policial habría resultado herida durante los hechos, presuntamente a causa del impacto de una piedra mientras cumplía labores de seguridad en el lugar.

En el recorrido también se observaron cartuchos utilizados durante la intervención policial con agentes químicos, en medio de un enfrentamiento que se prolongó por varias horas.

La protesta de los maestros rurales se radicalizó en puertas del Ministerio de Educación, donde los movilizados apedrearon las instalaciones y provocaron daños materiales de consideración.

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