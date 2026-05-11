Así es la espectacular habitación que Christian Nodal preparó para su hija Inti

Christian Nodal volvió a captar la atención de las redes sociales tras mostrar por primera vez el exclusivo cuarto que preparó para su hija Inti en su residencia de Texas.

Las imágenes compartidas por el artista despertaron rumores sobre una posible nueva etapa de cercanía familiar, especialmente en medio de la gira que actualmente realiza Cazzu por Estados Unidos.

La coincidencia no pasó desapercibida entre los seguidores de ambos artistas, ya que la cantante argentina se encuentra precisamente en Texas durante las celebraciones por el Día de las Madres.

Un cuarto lleno de detalles y lujo

El espacio diseñado para Inti destaca por una temática cálida y artística inspirada en paisajes desérticos.

La habitación cuenta con un enorme mural de montañas y cactus en tonos morados que recrean un atardecer en el desierto, mientras que el techo fue decorado con lámparas en forma de nubes para simular un cielo al amanecer.

Además de su amplitud, el cuarto incluye una cama y una cuna decorada con una cobija de la Virgen de Guadalupe, uno de los detalles que más llamó la atención de los fanáticos.

En el clóset ya pueden verse vestidos, atuendos y las características botitas de la pequeña, listas para ser utilizadas durante sus visitas.

La propiedad se encuentra en Magnolia, una exclusiva zona residencial ubicada cerca de Houston y conocida por ofrecer privacidad y tranquilidad.

En ese lugar, Nodal reside junto a su esposa, Ángela Aguilar, alejados del constante asedio mediático.

La ubicación también mantiene cerca a la familia Aguilar, ya que Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez viven en la misma zona.

Rumores de una nueva etapa familiar

Aunque ni Nodal ni Cazzu han confirmado detalles sobre acuerdos familiares o convivencias recientes, las imágenes compartidas por el cantante han sido interpretadas por muchos seguidores como una señal positiva sobre la relación con su hija.

El gesto también ha sido visto como un intento del artista por fortalecer su vínculo con Inti y mostrar públicamente una faceta más cercana y familiar.

Con información de Infobae y Milenio.

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