Así se cotiza el dólar paralelo y referencial este domingo 10 de mayo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia inició la jornada de este domingo 10 de mayo manteniendo una relativa estabilidad en el precio del dólar, con ligeras variaciones en los márgenes de compra y venta, según los principales portales de referencia.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, al inicio del día la cotización se ubicó en Bs 9.97 para la compra y Bs 9.92 para la venta, mostrando un leve ajuste respecto al cierre de la jornada anterior, cuando se registraba Bs 9.96 para la compra y Bs 9.93 para la venta.

En la misma línea, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus valores cada 15 minutos, reportó una apertura de jornada con Bs 9.97 para la compra y Bs 9.92 para la venta, coincidiendo con los niveles observados en otros indicadores del mercado paralelo.

En general, las variaciones se mantienen dentro de un rango estrecho, reflejando un comportamiento estable en el inicio de la jornada dominical.

Cotización Oficial del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene la estabilidad en su tabla de valores. Para este sábado, el valor referencial no presenta variaciones respecto al viernes:

Compra: Bs 10.10

Venta: Bs 10.31

Mira la programación en Red Uno Play